В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 12 по 19 июля 2021 года сильнее всего подорожали: огурцы (4,9%), капуста (4,2%) и консервы детские мясные (2,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на маргарин (1,8%), макароны (1,7%), баранину и сосиски (по 1,6%).

При этом на некоторые продукты цены в этот период, наоборот, значительно упали: среди них – морковь (6,7%), помидоры (5,1%) и картофель (4,4%).

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.