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В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам третьей недели июля 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 12 по 19 июля 2021 года сильнее всего подорожали: огурцы (4,9%), капуста (4,2%) и консервы детские мясные (2,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на маргарин (1,8%), макароны (1,7%), баранину и сосиски (по 1,6%).

При этом на некоторые продукты цены в этот период, наоборот, значительно упали: среди них – морковь (6,7%), помидоры (5,1%) и картофель (4,4%).

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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