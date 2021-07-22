«БашРТС» грозит Минздраву и МВД отключением отопления из-за долга в 14 млн рублей

Общий долг республиканских отделений Минздрава и МВД за тепло превысил 14 млн рублей. Основная его часть образовалась из-за неуплаты с марта-апреля, а некоторые учреждения не платят с января текущего года.

Среди крупнейших неплательщиков – управления МВД России по Уфе и Стерлитамаку, а также несколько больниц и поликлиник Уфы, Ишимбая, Благовещенска, Стерлитамака, Нефтекамска и Салавата.

«БашРТС» сообщает о том, что, несмотря на задолженность, в полном объеме принимает меры по подготовке теплосетей и другого оборудования к следующему отопительному сезону, однако уже грозит отключением тепла:

«Обращаем внимание, что в преддверии предстоящего отопительного сезона возобновление теплоснабжения объектов, подведомственных Минздраву и МВД по РБ, возможно только при полной оплате долга за поставленные теплоресурсы. ООО "БашРТС" надеется на скорейшее разрешение ситуации во избежание случаев отказа в подаче теплоносителя при наступлении холодов и принятия таких мер воздействия, как принудительное взыскание задолженности в судебном порядке».