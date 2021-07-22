Французский проект «Медовой академии» за 3,7 млрд рублей в Башкортостане признан приоритетным

«Би Хэппи» создана специально для реализации этого проекта и принадлежит французскому бизнесмену Патрику Хоффману. Переговоры с ним и Антуаном Менделовичи начались в августе прошлого года.

Инвестпроект охватит 12 районов республики – Ишимбайский, Белебеевский, Дюртюлинский, Кугарчинский, Куюргазинский, Бижбулякский, Хайбуллинский, Гафурийский, Аскинский, Белокатайский, Бурзянский и Бирский.

В республике не просто появятся пасеки, но будет учреждена целая «Медовая академия» – центр обучения и инновационных разработок в области пчеловодства, его запустят в 2025-2026 годах, а реализация всего проекта завершится до 2028 года.

Производство будет ориентировано на экспорт. В «Медовой академии» расположится лаборатория с международной аккредитацией, которая будет следить за качеством товара.

21 июля стало известно, что Минэкономразвития включило проект в перечень приоритетных. Этот статус гарантирует инвесторам поддержку со стороны государства и предоставление особых льгот – в частности, возмещение части затрат на покупку техники и сокращенный налог на имущество.