В Уфе отключат воду в пяти районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 19 по 25 июля 2021 года.
21 июля
Демский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:
Мусоргского – дома 17, 19Б.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Старичная – дома 11, 13, 13а, 15, 17, 21, 23, 25, 32, 34, 36, 38, 40, 48а.
Зеленодольская – дом 37а.
22 июля
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:
Кольцевая – дома 164/1, 166/1, 168, 170/1, 170/2.
Черниковская – дома 59/1, 75/2, 75/3, 79/3.
Богдана Хмельницкого – дома 49/1, 55/1.
Вологодская – дома 32, 32/1, 34, 38, 60/2.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 23.30:
Заводская – дома 8/1, 10, 11, 11/1, 13, 13/2, 15, 15/1, 16, 17, 176, 178, 180, 182, 184.
Батумская – дома 1, 3.
Бессонова – дом 26а.
Бульвар Хадии Давлетшиной – дом 11.
Житомирская – дом 22.
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 23.00:
Энгельса – дома 1/1, 3, 5, 22.
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