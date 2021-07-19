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В Уфе отключат воду в пяти районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 19 по 25 июля 2021 года.

21 июля

Демский район, холодная вода, с 11.00 до 19.00:

Мусоргского – дома 17, 19Б.

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Старичная – дома 11, 13, 13а, 15, 17, 21, 23, 25, 32, 34, 36, 38, 40, 48а.

Зеленодольская – дом 37а.

22 июля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Кольцевая – дома 164/1, 166/1, 168, 170/1, 170/2.

Черниковская – дома 59/1, 75/2, 75/3, 79/3.

Богдана Хмельницкого – дома 49/1, 55/1.

Вологодская – дома 32, 32/1, 34, 38, 60/2.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 23.30:

Заводская – дома 8/1, 10, 11, 11/1, 13, 13/2, 15, 15/1, 16, 17, 176, 178, 180, 182, 184.

Батумская – дома 1, 3.

Бессонова – дом 26а.

Бульвар Хадии Давлетшиной  – дом 11.

Житомирская – дом 22.

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 23.00:

Энгельса – дома 1/1, 3, 5, 22.

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