Сезон дождей: погода в Уфе 19-24 июля

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник (19 июля) в Уфе будет облачно, воздух днем прогреется до 31 градуса без осадков.

Со вторника и до пятницы (23 июля) днем температура стабильно будет подниматься до 31-33 градусов, но солнца будет мало, местами ожидаются кратковременные дожди. В субботу похолодает до 25 градусов днем, усилятся дождь и ветер.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 19 июля ожидается температура до +32 градусов, местами кратковременный дождь, гроза, ветер слабый с порывами до сильного. 20 июля осадков не будет, потеплеет до 34 градусов, а 21 июля при такой же температуре некоторые районы накроют ливни и град.