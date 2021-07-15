Жители Башкортостана могут бесплатно проверить иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКорона»

Тесты на напряженность иммунитета проводятся в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» (телефон: +7 (347) 287–29–45).

Сдать кровь можно в организации, в которой вы проходили вакцинацию. Сдача производится натощак.

При себе необходимо иметь паспорт, сертификат о получении профилактической прививки «ЭпиВакКорона», СНИЛС.

При обследовании используются специальные тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», учитывающие особенности выработки иммунитета при введении пептидных вакцин, поэтому эффективность других препаратов они не определят.

Проверку имеет смысл проходить не ранее, чем через 21 день после второй прививки. Результаты можно будет получить в той же организации, в которой сдавалась кровь.