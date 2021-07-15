В Башкортостане введен режим ЧС

Режим ЧС до 28 июля охватит 25 районов и один город Башкортостана из-за сильной засухи, угрожающей посевам.

Он будет действовать в Кумертау, Уфимском, Чишминском, Туймазинском, Белебеевском, Благовещенском, Бирском, Ишимбайском, Кушнаренковском, Салаватском, Федоровском, Бакалинском, Благоварском, Дуванском, Кугарчинском, Баймакском, Ермекеевском, Зилаирском, Илишевском, Куюргазинском, Бижбулякском, Зианчуринском, Чекмагушевском, Мишкинском, Шаранском и Хайбуллинском районах.

Значительная часть посевов уже погибла из-за жары. При введении режима ЧС государство компенсирует аграриям потери, но только тем, которые были застрахованы.

Из-за засухи в 2021 году урожайность некоторых культур сократилась почти в два раза по сравнению с прошлым.