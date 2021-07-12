На кого распространятся 4-дневные июльские выходные в Башкортостане?

«Мы хотим предоставить людям возможность четыре дня подряд отдохнуть – это, получается, в субботу, воскресенье, понедельник и вторник.

Поэтому мы рекомендуем всем организациям объявить нерабочим днем 19 июля с сохранением заработной платы. Каждое учреждение само определяет перечень людей, которые нужны будут в этот день на месте», – сказал Радий Хабиров.

Как правило, такие рекомендации соблюдаются государственными предприятиями и учреждениями, за исключением тех, которые не могут останавливать деятельность (полиция, больницы и аптеки, организации, выполняющие неотложные работы и так далее). Частные организации самостоятельно решают, соблюдать рекомендации или нет, контроль за ними отсутствует.