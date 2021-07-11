Прохлада и дожди: погода в Уфе 12-16 июля

По прогнозу Gismeteo, в понедельник, вторник и четверг (12, 13 и 15 июля) в Уфе будет до 24 градусов выше нуля днем и до 16 градусов ночью без осадков.

В среду и пятницу (14 и 16 июля) будут дожди, температура составит 25 и 26 градусов соответственно. В обозримом будущем возвращения жары выше 28 градусов не предвидится.

По республике в целом, по данным Башгидромета, 12-14 июля ожидается температура до +26 градусов, местами небольшой дождь, ветер умеренный с порывами до сильного. Ночью по северо-востоку региона похолодает до шести градусов выше нуля.