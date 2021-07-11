В Уфе отключат воду в двух районах

14 июля

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 23.30:

Проспект Октября – дома 8/1, 10/1, 12/2.

Комсомольская – дома 12, 12/1, 16/1, 18, 18/1, 19/1, 21, 21/1, 24, 26, 26/1, 28.

Бессонова – дома 21, 29, 31, 33, 35, 37.

Казанская – дома 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14.

Окружная – дома 53, 53а, 55, 57, 57б, 59, 59б, 61, 63, 88, 88а.

15-16 июля

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 12.00 15 июля до 11.00 16 июля:

Свободы – дома 33, 35, 35/1, 37, 40/1, 43, 45, 47/1, 47/2, 51, 51/1, 51/2, 53, 54, 55, 55/1, 55/2, 56, 57, 57/1, 58, 59, 59/2, 60, 61, 61/1, 62, 63, 65а, 66, 70, 72, 78, 78а, 82/4, 84, 86/2, 86/10.

Вологодская – дома 64/1, 76, 76/1, 78, 95, 95а, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105, 107, 107/2, 107а, 107б, 107г, 109, 109а, 109б, 111, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 143/1, 144, 144/1, 146.

Димитрова – дома 220а, 242, 244, 246, 248, 250.

Кулибина – дома 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 10, 13, 13а, 15, 17, 18, 18а, 19, 19/1, 19/2, 19г, 22, 24, 26а, 28, 30а, 32а, 46, 46/1.

Переулок Кулибина – дома 3, 5.

Попова – дома 3, 5, 9.

Дмитрия Донского – дома 34, 87, 89.

Богдана Хмельницкого – дома 110, 112, 112/1, 114, 126, 126/1, 128, 133, 133/1, 132, 134, 135, 135/1, 135/2, 147.

Кремлевская – дома 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 62, 64, 65, 67, 70, 87, 92, 94, 96.

Борисоглебская – дома 1, 3, 5, 5/1, 15, 15/2, 16, 17, 17/1, 18, 20, 21/1, 22, 24, 25, 26, 29, 31.

Ломоносова – дом 42.

Коммунаров – дома 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59/1.

Черниковская – дом 75/1.

Дизельная – дом 153.

Розы Люксембург – дома 207, 209.

Шаймуратова – дома 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55.

Герцена – дома 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 65. 67.

Кольцевая – дома 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 113а, 113в, 115, 115а, 117, 119, 123, 125, 127.

Александра Невского – дома 19, 21, 23, 25, 31, 33.

Калинина – дома 65, 67, 69, 71.

Ушакова – дома 80/2, 80/3.

Кроме того, в более чем 600 домах Орджоникидзевского и Калининского районов давление в трубах будет снижено до 1,0 АТМ.