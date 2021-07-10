В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 28 июня по пятое июля 2021 года сильнее всего подорожали: морковь (7,7%), капуста (7,5%), вермишель (3,5%) и консервы детские овощные (3,3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на баранину (2,6%) и детские фруктовые консервы (2,5%).

При этом на некоторые продукты цены в этот период, наоборот, значительно упали: среди них – огурцы (16,7%), картофель (12,6%) и помидоры (7%).

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.