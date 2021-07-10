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В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам первой недели июля 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 28 июня по пятое июля 2021 года сильнее всего подорожали: морковь (7,7%), капуста (7,5%), вермишель (3,5%) и консервы детские овощные (3,3%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на баранину (2,6%) и детские фруктовые консервы (2,5%).

При этом на некоторые продукты цены в этот период, наоборот, значительно упали: среди них – огурцы (16,7%), картофель (12,6%) и помидоры (7%).

С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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