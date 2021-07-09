В Башкортостане перенесена дата введения новых коронавирусных ограничений

Роспотребнадзор Башкортостана направил Радию Хабирову письмо, в котором говорилось о том, что с учетом текущей ситуации с коронавирусом в регионе можно повременить с введением анонсированных ранее ограничений.

Согласно новой редакции указа о введении режима повышенной готовности, с 26 июля все заведения общепита, включая бары, кафе и рестораны, в которых более 50 посадочных мест, а также фитнес-клубы, салоны красоты, косметические, СПА- и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, санатории, студенческие общежития и междугородний транспорт не будут обслуживать людей без справок о прохождении/начале вакцинации или об отрицательном ПЦР-тесте на Covid-19.

Первоначально планировалось, что эти ограничения вступят в силу 29 июня 2021 года, затем Радий Хабиров перенес дату введения на пятое и далее – на 12 июля из-за нехватки вакцины на всех желающих привиться в регионе.

Также указано, что массовые деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек можно проводить только с разрешения оперативного штаба.

Кроме того, с 22 июня без справок не пускают в кинотеатры, театры, концертные залы, дома культуры, музеи, выставочные залы, библиотеки и ночные клубы, однако в период проведения Фольклориады 3-10 июля крупные музеи Уфы требовать их не будут.