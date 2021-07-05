Около Уфы построят новую дорогу и путепровод

Новый четырехполосный путепровод протяженностью 106 метров появится на пересечении с железнодорожным перегоном Иглино – Дема на 21 км. Для подъезда к нему построят новую дорогу от развязки на трассе М-5 «Урал» до Нагаевского шоссе протяженностью 1,85 км.

«Сейчас утрясаем все формальности, чтобы в ближайшее время завести на объект спецтехнику и начать работы. Главное – конкурсные процедуры по определению генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ завершены», – написал в Instagram Радий Хабиров.

Как ожидается, все работы завершаться в 2023 году, действующий переезд через железнодорожные пути будет демонтирован.