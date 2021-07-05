Башкортостан не вошел в топ-30 рейтинга регионов по доходам населения

В рейтинге самых благополучных в материальном отношении регионов России «второй Швейцарии» похвастаться пока нечем.
Рейтинг составлен на основании исследования издания «РИА Новости». В нем учитывались три параметра:
– соотношение доходов к стоимости фиксированного набора услуг и товаров;
– доля населения за чертой бедности в 2020 году (доходы ниже одного МРОТ);
– доля населения за чертой крайней бедности в 2020 году (доходы ниже 0,5 МРОТ).
Первые места традиционно заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. Санкт-Петербург и Московская область расположились на восьмой и девятой строчках, 11 занимает Татарстан.
Башкортостан занимает 36 место, чуть обгоняя Челябинскую область.
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