Башкортостан не вошел в топ-30 рейтинга регионов по доходам населения

Рейтинг составлен на основании исследования издания «РИА Новости». В нем учитывались три параметра:

– соотношение доходов к стоимости фиксированного набора услуг и товаров;

– доля населения за чертой бедности в 2020 году (доходы ниже одного МРОТ);

– доля населения за чертой крайней бедности в 2020 году (доходы ниже 0,5 МРОТ).

Первые места традиционно заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. Санкт-Петербург и Московская область расположились на восьмой и девятой строчках, 11 занимает Татарстан.

Башкортостан занимает 36 место, чуть обгоняя Челябинскую область.