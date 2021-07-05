Хоровод на Фольклориаде в Уфе побил сразу 2 мировых рекорда

В Уфе продолжается самый масштабный международный фольклорный фестиваль в мире. Мероприятие уже отметилось несколькими памятными событиями.
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ufacity.info
Четвертого июля состоялся парад участников Фольколориады по улице Заки Валиди от Башдрамтеатра до амфитеатра конгресс-холла «Торатау».
Парад завершился большим хороводом, в котором участвовало более 2700 человек из 57 стран мира и была представлена 71 национальность.
Заявлено, что хоровод установил два мировых рекорда: по числу участников и по числу национальностей. Ранее организаторы планировали пригласить представителей комитета по регистрации книги рекордов Гиннесса.
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