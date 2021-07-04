Жара идет на спад: погода в Уфе 5-9 июля

По прогнозу Gismeteo, в понедельник (пятого июля) в Уфе будет облачно, воздух днем прогреется до 22 градусов, ветер умеренный, местами пройдет небольшой дождь.

Шестого и седьмого июля будет солнечно, до 24 градусов в дневное время, без осадков, ночью похолодает до +15 градусов.

Жаркая погода вернется в город с четверга: до конца недели ожидается от +27 до +31 градуса днем без осадков, но катастрофической жары, которую мы наблюдали в последнее время, не обещают.

По республике в целом, по данным Башгидромета, пятого-шестого июля ожидается температура до +26 градусов, грозы и дожди, ветер умеренный с порывами до сильного. Седьмого июля при такой же температуре обойдется без осадков.