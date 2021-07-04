В одном из районов Уфу отключат воду

6-7 июля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 шестого июля до 10.00 седьмого июля:

Машиностроителей – дома 4, 4/1, 6.

Интернациональная – дома 139, 141, 141/1, 145, 147, 151, 153/1, 153/2.

Хакимова – дома 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7а, 8, 8/1.

Орджоникидзе – дома 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 20/1.

8 июля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Тухвата Янаби – дома 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 51/1, 53, 53/1, 53/2.

Ферина – дома 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28.

Фронтовых бригад – дома 3, 5, 7, 9, 11.