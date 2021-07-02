В Башкортостане за неделю подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 21 по 28 июня 2021 года сильнее всего подорожали: морковь (9,1%), карамель (2,2%), лук и печенье (по 2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на детские фруктовые консервы (1,8%) и муку (1,5%).

При этом на некоторые продукты цены в этот период, наоборот, значительно упали: среди них – огурцы (15,1%), яйца (5,5%) и вермишель (4,9%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.