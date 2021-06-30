Радия Хабирова просят ослабить коронавирусные ограничения

Как сообщает издание «АИФ», Ассоциация владельцев кинотеатров направила главе республики обращение с просьбой исключить кинотеатры из перечня заведений, для посещения которых требуется наличие справки. В противном случае их их деятельности будет нанесен непоправимый урон.

«Мы считаем кинотеатры одним из самых безопасных мест массового пребывания людей, в силу технологических особенностей. У нас используются ксеноновые лампы, предусмотрен трехкратный обмен воздуха, большой объем воздуха на одного человека в кинозале (от 10 кубометров).

Кинотеатры никак не могут способствовать распространению заразы. Или объясните научно, чем маршрутка, например, безопаснее кинотеатра», – цитирует издание генерального директора ассоциации Олега Березина.