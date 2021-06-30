В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Мэрия Уфы предупреждает о перекрытии сразу нескольких участков на протяжении всей недели Фольклориады, которая стартует третьего июля.
С 24.00 третьего июля до 20.00 четвертого июля:
– по улице Театральной на участке от Пушкина до Заки Валиди.
Четвертого июля с 13.00 до 24.00:
– по улице Заки Валиди на участке от Советской до Гафури;
– по улице Генерал-губернатора Перовского;
– по улице Набережной (до Сочинской).
С пятого по девятое июля с 15.00 до 24.00:
– по улице Заки Валиди на участке от Аксакова до Гафури;
– по улице Генерал-губернатора Перовского;
– по улице Набережной (до Сочинской).
10 июля с 14.00 до 24.00:
– по улице Заки Валиди на участке от Аксакова до Гафури;
– по улице Генерал-губернатора Перовского;
– по улице Набережной (до Сочинской).
Также по 11 июля закрыта парковка напротив конгресс-холла «Торатау».
На время действия ограничения движения на указанных участках изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схемах выше.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.