Чемпионат WorldSkills Russia в Уфе могут перенести или отменить

Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. По его словам, вопрос проведения чемпионата обсуждался с министром просвещения России Александром Бугаевым.

«В целом степень готовности объектов гость оценил высоко. В течение недели мы завершим сбор павильонов, а после этого приступим к установке там вентиляционных систем и оборудования. Все организационные вопросы – проживание, питание, логистика, перелет участников – тоже решаются по графику, без отклонений», – написал Назаров.

Тем не менее, решающим фактором в проведении чемпионата остается эпидемиологическая ситуация. WorldSkills Russia пройдет сразу после окончания Фольклориады, и у властей есть причины для беспокойства.

«Теперь наш гость должен все, что от нас услышал, обсудить в Москве – с руководством разных ведомств. После этого решение по датам проведения чемпионата и будет приниматься. Надо определяться, будем ли мы его проводить как изначально планировали – с 21 по 25 июля – или придется переносить», – добавил премьер-министр.