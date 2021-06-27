Грозы и жара: погода в Уфе 28 июня – 4 июля

По прогнозу Gismeteo, в понедельник и вторник (28 и 29 июня) в Уфе будет солнечно, воздух днем прогреется до 32-34 градусов, ветер будет умеренный.

В среду и четверг на Уфу обрушится дождь с грозой при 33-36 градусах выше нуля днем, пятница будет пасмурной (+30), а суббота и воскресенье – снова солнечными (+31 и +29).

По республике в целом, по данным Башгидромета, 28-30 июня ожидается температура до +35 градусов, местами кратковременный дождь, гроза.