В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

Минторг республики напоминает о том, что в один из ближайших выходных розничная продажа алкоголя будет запрещена.
Алкоголь не будут продавать 27 июня – в День молодежи, многие магазины уже вывесили объявления.
Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах, на бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.
За нарушения предусмотрены штрафы: от 20 до 40 тысяч рублей для физических лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц с возможной конфискацией продукции.
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