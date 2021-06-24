В Уфе проведут реконструкцию улицы Рабкоров

Как сообщает мэрия города, проектом предусмотрено строительство четырехполосной дороги на участке от Академика Ураксина до Степана Кувыкина. Ее протяженность составит 752 метра.

Сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, тепловых сетей полностью переустроят, проведут ливневую канализацию, которая на сегодняшний день там отсутствует.

Кроме того, будут обустроены тротуары, велодорожки и остановки, обновят освещение и газоны, построят подпорные стенки там, где этого требует рельеф. Срок завершения работ по контакту – 25 ноября 2022 года.