Как в Башкортостане пройдут выборы в 2021 году?

Выборы в Госдуму будут трехдневными и пройдут 17-19 сентября 2021 года.

В единый день голосования 19 сентября в России пройдет сразу несколько выборных кампаний, в том числе в Башкортостане будут выбирать депутатов в уфимский горсовет.

Всего до выборов будет допущено 32 партии, в том числе 14 пройдут без сбора подписей, остальным придется собрать не менее 200 тыс. подписей в свою поддержку.

Трехдневное голосование вызвало неоднозначную реакцию среди экспертов: одни говорят, что это необходимо, чтобы разделись поток голосующих в пандемию, другие – что затруднит общественный контроль.

Всего в республике развернут 1315 избирательных участков, на них будет установлено 230 КОИБов – комплексов обработки избирательных бюллетеней («электронные урны»), которые также неоднократно критиковали за возможность подтасовать результат программным путем там, где нет ручного пересчета бюллетеней.