В Уфе откроется первый магазин Uniqlo

Uniqlo – это японская сеть магазинов повседневной одежды. До сих пор ее магазины в России были сконцентрированы только в нескольких крупных городах – в основном в Москве и Санкт-Петербурге.
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instagram.com/uniqlo_russia
Отделение Uniqlo Russia сообщило о том, что в этом году планирует открыть магазины в Уфе, Перми и Воронеже.
Магазин в Уфе запустят в ноябре в ТРЦ «Планета», он будет первым в республике Башкортостан.
«По традиции в первые дни открытий пройдут специальные мероприятия, чтобы отпраздновать событие вместе с вами», – говорится в объявлении бренда.
Uniqlo – это один из наиболее популярных масс-маркет-брендов во всем мире, сама сеть существует с 1948 года. Первые магазины в России открылись в 2010 году.
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