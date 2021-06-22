В Уфе откроется первый магазин Uniqlo

Отделение Uniqlo Russia сообщило о том, что в этом году планирует открыть магазины в Уфе, Перми и Воронеже.

Магазин в Уфе запустят в ноябре в ТРЦ «Планета», он будет первым в республике Башкортостан.

«По традиции в первые дни открытий пройдут специальные мероприятия, чтобы отпраздновать событие вместе с вами», – говорится в объявлении бренда.

Uniqlo – это один из наиболее популярных масс-маркет-брендов во всем мире, сама сеть существует с 1948 года. Первые магазины в России открылись в 2010 году.