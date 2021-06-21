В Уфе отключат воду в двух районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 21 по 27 июня 2021 года.
22 июня
Кировский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:
Коммунистическая – дома 33, 35, 37, 37а, 39/1, 42, 42а, 44, 46, 46а.
Гоголя – дома 54, 56, 58.
Карла Маркса – дома 33, 35а.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:
Малая Шелководная – дома 2, 2б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37.
Большая Шелководная – дома 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11а, 11б, 12, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16/1, 16/3, 16/4, 17, 18, 18б, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22/2, 22/3, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/4, 25, 25б, 25/1, 25/2, 26, 27, 27а, 27/2, 28, 28б, 29, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 38/1, 38/2, 40.
Средняя Шелководная – дома 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Красноуфимская – дома 1, 3. 6.
Переулок Двинский – дома 1, 2, 3, 11.
Переулок Хоперский – дома 4, 4а, 5.
Северная – дома 19, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27, 31а, 31б.
Оборонная – дома 2а, 2д, 2з, 2и, 2к, 2л, 4а, 4к, 4б, 4а, 4г, 4в, 4д, 4е, 4ж, 4, 1/3, 5а, 6а, 6б, 7а, 7б, 7г, 7в, 7з, 7д, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 13а, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33.
Города Галле – дом 9.
Мурманская – дом 16.
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