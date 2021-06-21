Радий Хабиров о коронавирусных ограничениях: «Я абсолютно уверен, что мы все делаем правильно»

«Надо сейчас активно проводить работу с Минздравом, чтобы не было перебоев с вакцинацией. Потому что люди сейчас пошли и не получилось так, что мы для людей такие условия создаем, а препарата нет.

В моей работе нет никаких иллюзий, и когда мы принимали эти решения, я абсолютно ясно понимал, какие проклятия, какое негодование на мою седую голову выпадет. Но я абсолютно уверен, что мы все делаем правильно.

Зато нас никогда никто не обвинит в том, что мы бездействовали. Мы боролись и будем бороться, причем бороться за здоровье наших жителей, поэтому реакция может быть самой разной, и мы, как госслужащие, должны принимать это спокойно», – сказал Радий Хабиров.