В Башкортостане без справки о вакцинации не будут пускать в рестораны, театры и кинотеатры

Ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что с 21 июня возобновятся проверки соблюдения масочного режима и других норм в общественном транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей. Во многие заведения будут пускать только при наличии справок.

18 июня в ходе брифинга уточнили, в каких именно местах придется доказывать, что ты привился или уже переболел коронавирусом: это спортивные учреждения (в том числе и фитнес-клубы), театры, кинотеатры, гостиницы, рестораны, библиотеки, места проведения культурных мероприятий и так далее.

Сами массовые мероприятия не отменяются, но численность посетителей ограничивается 1000 человек.