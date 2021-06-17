В Башкортостане могут ограничить скорость электросамокатов до 10 километров в час

«Их массовое и бесконтрольное использование создает серьезную угрозу безопасности дорожного движения. ДТП с участием электросамокатов происходят постоянно. Ежедневно люди получают травмы. Чтобы обезопасить граждан, мы считаем необходимым в порядке опережающего правового регулирования принять республиканский закон, не дожидаясь решения на федеральном уровне», – сказал заместитель председателя Госсобрания Рустам Ишмухаметов.

Скорость свыше 10 километров в час владельцы такого транспорта смогут развивать только за пределами населенных пунктов.

Также предлагается ввести запрет на их использование детьми в возрасте до 14 лет, за исключением катания в зонах отдыха под присмотром родителей, и на передвижение на одном электросамокате двух и более человек. Кроме того, ночью можно будет ездить только в светоотражающей одежде.

Как ожидается, штрафы составят от одной до двух тысяч рублей за первое нарушение.