В Уфе перекроют участок улицы Заки Валиди

Движение транспорта будет ограничено 17 июня с 10.00 до 15.00 по улице Заки Валиди на участке от Советской до Мажита Гафури.

В это время там пройдет парад медицинских работников, также с 6.00 до 16.00 будет закрыта парковка перед конгресс-холлом «Торатау».

Автобусы и маршрутки №13, 14, 25, 30, 31, 75, 226, 227, 228, 249, 262к, 266, 272, 290 и 291 будут объезжать этот участок так, как показано на схеме выше.