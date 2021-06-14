В Башкортостане могут вернуть коронавирусные ограничения

ЛДПР выступила с предложением ограничить массовые мероприятия, направив письмо премьер-министру правительства Башкортостана Андрею Назарову.

По мнению фракции, ограничение проведения мероприятий позволит не только затормозить скорость распространения Covid-19, но и сэкономить бюджетные деньги, которые можно пустить на социальные программы и борьбу с пандемией.

В июле 2021 года в Уфе состоится VI Всемирная фольклориада, город примет несколько тысяч гостей со всего света. Четвертого июля на площади амфитеатра конгресс-холла «Торатау» пройдет самый масштабный хоровод в истории: мировой рекорд поставят почти 2000 участников более 200 национальностей.