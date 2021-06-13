Дожди и грозы: погода в Уфе с 14 по 20 июня

По прогнозу Gismeteo, в понедельник и вторник (14 и 15 июня) в Уфе будет тепло, воздух днем прогреется до 27 градусов, ветер умеренный, в среду – до 31 градуса выше нуля.

В четверг на Уфу обрушится ливень с грозой при +26 градусах, он продлится до пятницы, в которую температура резко упадет до +20 градусов при сильном ветре. Суббота будет солнечной (+22), а воскресенье – снова дождливым (+24).

По республике в целом, по данным Башгидромета, 14 и 15 июня ожидается температура до +32 градусов без существенных осадков при умеренном ветре.