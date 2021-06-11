Башкортостан вошел в топ-10 регионов по количеству высокооплачиваемых рабочих мест

В исследовании учитываются рабочие места, где среднемесячная зарплата равна или превышает установленное пороговое значение, которое варьируется в зависимости от региона и типа организаций – их называют высокопроизводительными. Например, в Башкортостане это рабочие места с зарплатой в среднем от 29,1 тыс. рублей после вычета налогов.

В 2019 году на таких рабочих местах были заняты 28,8% всех трудящихся россиян, а в пандемийном 2020 году – уже 31,1%. То есть почти каждый третий работник в стране получал хорошую относительно своего типа предприятия и региона зарплату.

В рейтинге регионов с максимальным числом высокопроизводительных рабочих мест Башкортостан занял восьмую строчку:

1. Москва (70,1 тыс. рублей) – 2,688 млн мест;

2. Санкт-Петербург (48,3 тыс. рублей) – 1,310 млн мест;

3. Московская область (45,5 тыс. рублей) – 1,209 млн мест;

4. Свердловская область (34,4 тыс. рублей) – 705,6 тыс. мест;

5. Татарстан (27,7 тыс. рублей) – 619 тыс. мест;

6. Краснодарский край (29,8 тыс. рублей) – 610 тыс. мест;

7. Нижегородская область (31,8 тыс. рублей) – 559,2 тыс. мест;

8. Башкортостан (29,1 тыс. рублей) – 513 тыс. мест;

9. Самарская область (26,9 тыс. рублей) – 502,6 тыс. мест;

10. Челябинская область (29,2 тыс. рублей) – 488,7 тыс. мест.

При этом в рейтинге регионов с максимальной долей высокопроизводительных рабочих мест Башкортостан в десятку лучших не попал, лидирует Ненецкий автономный округ (88,1%).