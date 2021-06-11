В Уфе ограничат использование электросамокатов

Эту проблему обсудили депутаты Госсобрания республики на совещании с представителями кикшеринговых компаний.

В частности, обсуждалась возможность ограничения скорости движения на некоторых участках, в том числе на проспекте Октября, Заки Валиди, Ленина и Набережной до 10-15 километров в час. На этих участках самокаты будут замедляться автоматически.

Бороться с детским катанием будут путем настройки минимального веса, при котором самокат придет в движение. Также предлагают ввести квоты для операторов, чтобы ограничить количество самокатов в городе, усилить контроль на улицах и ввести штрафы за оставление самокатов на тротуарах.

При этом депутаты осознают, что всех проблем эти меры не решат:

«Вчера были велосипеды, сегодня электросамокаты, завтра появится что-то еще. Индивидуальная мобильность будет трендом, и с ним нужно считаться. В долгосрочной перспективе нарисованные велодорожки не выход. Новые территории нужно проектировать с учетом такой потребности, а существующую инфраструктуру менять по мере финансовых возможностей», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.