Стало известно, когда в Уфе пройдет «День 1000 музыкантов»

Раз в год участники самого масштабного в России музыкального флешмоба собираются, чтобы синхронно исполнить заранее подготовленные песни.
В 2021 году «День 1000 музыкантов» пройдет 21 августа на традиционной площадке Уфимского амфитеатра (возле Конгресс-холла «Торатау»).
В этот день там установят сцену и отгородят пространство для музыкантов перед ней. По бокам от сцены будут установлены экраны, на которые выводятся кадры с дронов, снимающих флешмоб сверху.
Концерт стартует в 14.00 и заканчивается в 22.00, в этом году Уфа проведет его в четвертый раз. Прошлый состоялся в 2019 году и собрал более 380 тысяч зрителей, считая онлайн.
Трек-лист и хедлайнер уже определены, но еще не анонсированы. Регистрация открыта на сайте проекта.
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