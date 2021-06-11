Стало известно, когда в Уфе пройдет «День 1000 музыкантов»

В 2021 году «День 1000 музыкантов» пройдет 21 августа на традиционной площадке Уфимского амфитеатра (возле Конгресс-холла «Торатау»).

В этот день там установят сцену и отгородят пространство для музыкантов перед ней. По бокам от сцены будут установлены экраны, на которые выводятся кадры с дронов, снимающих флешмоб сверху.

Концерт стартует в 14.00 и заканчивается в 22.00, в этом году Уфа проведет его в четвертый раз. Прошлый состоялся в 2019 году и собрал более 380 тысяч зрителей, считая онлайн.

Трек-лист и хедлайнер уже определены, но еще не анонсированы. Регистрация открыта на сайте проекта.