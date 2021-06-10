Праздничные салюты и мероприятия: как пройдет День города в Уфе?

Массовые мероприятия пройдут на нескольких главных площадках: площадь имени Ленина, нижняя площадка Конгресс-холла «Торатау» (парк «Ватан»), набережная реки Белой и районные парки.

10.00, парк «Ватан»: открытый турнир по борьбе на поясах.

15.00, набережная река Белой: фестиваль «Моя Россия», парад водной техники и авиа-шоу.

На площади имени Ленина (остановка «Горсовет») в течение дня будут проводиться конкурсы, концерты и спортивные мероприятия с показательными выступлениями и мастер-классами.

Кроме того, мероприятия пройдут в парках имени Аксакова, «Первомайский», «Волна», Нефтехимиков, Лесоводов, имени Якутова, «Демский», «Кашкадан», в сквере Юнармейцев и на площади имени Салавата Юлаева.

В 23.00 над площадью имени Ленина и ДК «Моторостроитель» прогремят салюты.