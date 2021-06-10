Праздничные салюты и мероприятия: как пройдет День города в Уфе?

Ближайшие выходные будут длинными и продлятся с 12 по 14 июня. В субботу Уфа отмечает сразу три праздника: День России, День города и 267-летие со дня рождения Салавата Юлаева.
-
ufacity.info
Массовые мероприятия пройдут на нескольких главных площадках: площадь имени Ленина, нижняя площадка Конгресс-холла «Торатау» (парк «Ватан»), набережная реки Белой и районные парки.
10.00, парк «Ватан»: открытый турнир по борьбе на поясах.
15.00, набережная река Белой: фестиваль «Моя Россия», парад водной техники и авиа-шоу.
На площади имени Ленина (остановка «Горсовет») в течение дня будут проводиться конкурсы, концерты и спортивные мероприятия с показательными выступлениями и мастер-классами.
Кроме того, мероприятия пройдут в парках имени Аксакова, «Первомайский», «Волна», Нефтехимиков, Лесоводов, имени Якутова, «Демский», «Кашкадан», в сквере Юнармейцев и на площади имени Салавата Юлаева.
В 23.00 над площадью имени Ленина и ДК «Моторостроитель» прогремят салюты.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.