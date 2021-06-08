Карту «Алга» теперь можно скачать в виде приложения

Теперь можно не покупать пластиковую карту, а установить на смартфон приложение: на платформе Android оно уже работает полноценно, на платформе Apple iOS – тестируется и выйдет после 13 июня.

Обращаться в точки продаж для этого не нужно. Платежи будут производиться с банковской карты, так что отслеживать баланс тоже не придется. Также с приложения можно пополнять баланс физической карты.

На сегодняшний день, по словам Радия Хабирова, 522 тысячи человек, то есть каждый седьмой житель республики пользуется транспортной картой, картой школьника или единым социальным проездным.