В Уфе начались работы в рамках проекта «Уфимское ожерелье»

В каждом районе будет развиваться сеть пешеходных и веломаршрутов, которые будут соединяться с основной большой тропой.

Руководство Кировского района Уфы сообщило о том, что уже начало работы в рамках проекта: с использованием асфальтной крошки обустроили велодорожку, которая стала своего рода продолжением новой набережной реки Белой до улицы Бельской.

Также проект подразумевает строительство четырех обзорных площадок с видом на реки и леса за ними, а также создание крупнейшего в городе парка под названием «Уфимские холмы», который протянется вдоль берега Белой от Затонского моста до остановки «Городской дворец культуры».