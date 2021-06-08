В Уфе начались работы в рамках проекта «Уфимское ожерелье»

«Уфимское ожерелье» – это пешеходный маршрут длиной 62,5 км, который охватит весь Уфимский полуостров между берегами рек Белой и Уфы.
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ufacity.info
В каждом районе будет развиваться сеть пешеходных и веломаршрутов, которые будут соединяться с основной большой тропой.
Руководство Кировского района Уфы сообщило о том, что уже начало работы в рамках проекта: с использованием асфальтной крошки обустроили велодорожку, которая стала своего рода продолжением новой набережной реки Белой до улицы Бельской.
Также проект подразумевает строительство четырех обзорных площадок с видом на реки и леса за ними, а также создание крупнейшего в городе парка под названием «Уфимские холмы», который протянется вдоль берега Белой от Затонского моста до остановки «Городской дворец культуры».
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