Уфимцев просят перестать пользоваться мусоропроводами

Как заявляет мэрия Уфы, сейчас во дворах многоквартирных домов массово устанавливаются контейнерные площадки, на которых со временем установят контейнеры для раздельного сбора мусора.

114 таких площадок было создано за два года, в том числе 20 – в этом году. Однако решение отказаться от мусоропровода жильцы каждого дома принимают самостоятельно. За последние два года в городе были заварены мусоропроводы в 288 домах, из них 68 – в 2021 году.

Еще 171 площадка во дворах 666 домов находится в процессе обсуждения с жильцами. Половина опрошенных жителей выступает против отказа от мусоропровода.

Во всех развитых странах мира и в современных ЖК в России мусоропроводов уже не встретишь, так как они неэкологичны, опасны, дороги в обслуживании и являются источниками антисанитарии в подъезде.