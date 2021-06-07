На уфимской набережной откроются рестораны

С прошлого года на набережной ведутся работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, они продлятся до 30 октября 2021 года. Также проводится конкурс на размещение торговых объектов.

Сейчас на территории набережной работают восемь торговых точек, семь туалетов, два медпункта и два пункта полиции. Ведутся переговоры с общественными организациями и активными жителями Уфы о проведении мероприятий.

«Мы, безусловно, до конца еще сами не осознаем, что в результате долгой, кропотливой, тяжелой и где-то неблагодарной работы в условиях критики мы получили хороший объект для отдыха жителей Уфы. Надо вдохнуть в него жизнь, каждый пятачок должен быть занят.

Я обращаюсь к предпринимателям: через год-два там квадратного метра свободного не будет, все будет занято, потому что она уже начинает оживать, появляется пока нестационарная торговля», – сказал Радий Хабиров, добавив, что до конца года на набережной должно начаться строительство ресторанов разных уровней и спортивных объектов.