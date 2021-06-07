Радий Хабиров: «Отношение к Башкортостану изменилось»

«Пока я был на Петербургском форуме, больше выполнял представительские функции и со многими людьми общался.

Очень такое серьезное изменение подходов и отношения к нашей республике. К нам относятся как к современной, сильной, мощной республике, как к одному из опорных регионов страны», – сказал Радий Хабиров.

На ПМЭФ в этом году Башкортостан впервые занял пятое место в «Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата», было заключено 25 соглашений на 122 млрд рублей, в том числе с «БСК» и заводами «Кроношпан» и «Ласселсбергер».