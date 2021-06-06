В Башкортостане подорожали некоторые продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 24 по 31 мая 2021 года сильнее всего подорожали: морковь (12,4%), капуста (7,8%) и картофель (7%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе гречку (1,8%), детские консервы (1,7%), лук и сметану (по 1,6%).

При этом на некоторые овощи цены в этот период, наоборот, упали: среди них – помидоры (5,1%) и огурцы (4,4%), также подешевели яйца (3,9%) и вермишель (3,4%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.