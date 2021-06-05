Льготную ипотеку в Башкортостане продлят, но на других условиях

С предложением продлить программу во всех регионах выступил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Льготную ипотеку продлят до первого июля 2022 года, но ставку поднимут до 7% вместо нынешних 6,5%, предельная сумма будет единая для всех субъектов – три миллиона рублей.

Программа стартовала в 2020 году в качестве меры поддержки населения и застройщиков в связи с пандемией. Первоначально планировалось, что она продлится только с апреля по ноябрь прошлого года, однако затем ее продлили до июля текущего.