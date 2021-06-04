В Уфе на три месяца частично перекроют одну из улиц

До 30 сентября будет ограничено движение транспорта по улице Менделеева на участке от Сагита Агиша до Энтузиастов.

На этом участке проводится капитальный ремонт дороги. На время подготовительных работ будут перекрывать по одной полосе, а во время укладки асфальта – половину проезжей части.

В этот период схема движения маршрутов общественного транспорта не изменится, но возможно временное ограничение движения троллейбусов.

Ремонт улицы Менделеева начался в 2020 году, за прошлый год были отремонтированы два больших участка.

Кроме того, пятого июня с 8.00 до 15.00 в связи с проведением «Зеленого марафона» будет полностью перекрыта проезжая часть Менделеева на участке от 50 лет СССР до Сагита Агиша, также будут закрыты местный проезд вдоль ТЦ «Башкирия» со стороны Менделеева и парковка за остановкой «Лесопарковая».