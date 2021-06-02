В Башкортостане в июне ограничат продажу алкоголя

Сабантуи в 2021 году пройдут в разные дни в 54 районах республики:

4 июня – в Зилаирском районе;

5 июня – в Абзелиловском, Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Бакалинском, Благоварском, Благовещенском, Буздякском, Бурзянском, Давлекановском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Иглинском, Калтасинском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Миякинском, Нуримановском, Татышлинском, Уфимском, Хайбуллинском, Чекмагушевком, Чишминском и Янаульском районах;

12 июня – в Аскинском, Балтачевском, Белокатайском, Бижбулякском, Бирском, Бураевском, Гафурийском, Дуванском, Ермекеевском, Илишевском, Караидельском, Кигинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Мишкинском, Салаватском, Стелибашевском, Стерлитамакском, Туймазинском и Федоровском районах;

13 июня – в Шаранском районе;

19 июня – в Белебеевском, Белорецком и Краснокамском районах;

26 июня – в Баймакском районе;

8 июля – в Учалинском районе;

10 июля – в Ишимбайском районе.

Запрет на продажу алкоголя в каждом районе будет действовать только в день проведения праздника и будет распространяться только на розничные магазины, не касаясь заведений общепита.