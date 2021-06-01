В Уфе официально открылся купальный сезон

Всего оборудовано 10 таких пляжей:

Ленинский район – около стадиона «Водник», «Ак Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;

Октябрьский район – «Берег солнца» и «Сипайловское сочи»;

Кировский район — пляж «Солнечный»;

Калининский район – зоны отдыха «Песчаный», «Гольфстрим», «Райский берег»;

Демский район – зона отдыха «Карьерное».

До конца купального сезона в городе будут проводиться рейды по несанкционированным пляжам: с купающимися будут проводиться беседы. За несколько жарких дней мая в Уфе произошло три несчастных случая на воде и спасено 17 человек, среди них семь детей.