В Уфе официально открылся купальный сезон

Купальный сезон стартовал только сегодня, первого июня. Это означает, что в городе начинают функционировать санкционированные пляжи, на которых дежурят спасатели.
Всего оборудовано 10 таких пляжей:
Ленинский район – около стадиона «Водник», «Ак Яр Затон» и «Ак Яр Нижегородка»;
Октябрьский район – «Берег солнца» и «Сипайловское сочи»;
Кировский район — пляж «Солнечный»;
Калининский район – зоны отдыха «Песчаный», «Гольфстрим», «Райский берег»;
Демский район – зона отдыха «Карьерное».
До конца купального сезона в городе будут проводиться рейды по несанкционированным пляжам: с купающимися будут проводиться беседы. За несколько жарких дней мая в Уфе произошло три несчастных случая на воде и спасено 17 человек, среди них семь детей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.