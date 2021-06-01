Прохлада и дожди: погода в Уфе в первую неделю лета

По прогнозу Gismeteo, в среду, второго июня в Уфе весь день будет идти дождь, температура не поднимется выше 19 градусов.

В четверг и пятницу ожидается сухая прохладная погода до +20 и +17 в дневное время соответственно, по ночам температура будет опускаться до +9. В выходные снова потеплеет, до +27, осадков не ожидается, как и возвращения майского пекла.

По республике в среднем, по данным Башгидромета, температура в ближайшие дни в дневное время составит 18-24 градуса выше нуля, местами пройдут небольшие дожди, в южных районах грозы.