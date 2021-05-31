В Уфе подорожает проезд в общественном транспорте

Как сообщает уфимская мэрия, с седьмого июня повысятся тарифы на автобусах перевозчика ООО «Компания Уфа-Лайн».

Изменения коснутся маршрутов № 220 («Профилакторий "Радуга" – Южный автовокзал»); № 224 («Ул. Адмирала Макарова – Микрорайон "Южный"»); № 233 («Ул. Бельская – ТЭЦ-1») и № 288 («Оздоровительный комплекс «Сипайловский» – Максимовка).

Стоимость проезда наличным и безналичным расчетом составит 30 рублей, в том числе и по карте «Алга».