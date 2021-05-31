Радий Хабиров пригрозил увольнением чиновнику из-за плохой уборки Уфы

«Как бы помягче выразиться... Скажем так, я хочу выразить свое крайнее недовольство тем, как осуществляется уборка города Уфы.

Крайнее недовольство. Сергей Николаевич, вы все-таки уже определенное время работаете, и я вам хочу сказать: ваш новый руководитель, который пришел по ЖКХ, я думаю, что он еще неделю поработает и будет искать другое место работы.

Я его не пущу сюда, в здание. Если вы хотите, чтобы он у вас работал... Человек не понял, куда пришел – вы его встряхните, это безобразие.

Я считаю, что столица многомиллионной республики должна благоухать, цвести и быть абсолютно чистой. Что, кстати, достижимо, просто надо людей перенаправить», – сказал Радий Хабиров.